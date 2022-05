Почина патронът на канадския рок Рони Хокинс

Р окабили звездата от Арканзас Рони Хокинс, превърнал се в патрон на канадската музикална сцена, почина на 87-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес.

Съпругата на Хокинс, Уанда, потвърди, че той е издъхнал в неделя сутринта след боледуване. "Рони си отиде спокойно и изглеждаше толкова красив, както винаги", каза тя по телефона.

Рони Хокинс е роден и израснал в Арканзас, САЩ, но по-голямата част от живота му преминава в Канада.

BREAKING: Ronnie Hawkins, a brash rockabilly star from Arkansas who became a patron of the Canadian music scene after moving north and recruiting a handful of local musicians later known as the Band, has died at 87. https://t.co/AFJm9cQNqB — The Associated Press (@AP) May 29, 2022

Хокинс се появява на бял свят на 10 януари 1935 г. - два дни след бъдещия Крал на рока Елвис Пресли. Приятелите на музиканта го наричат "Хоук". Самият той си дава прякорите Краля на рокабили и Мистър Динамо.

През 50-те години на миналия век Рони Хокинс има няколко скромни хита като "Mary Lou" и "Odessa" и ръководи клуб във Файетвил, Арканзас, където се изявяват някои ранни звезди на рока - Карл Пъркинс, Джери Лий Луис, Конуей Туити.

Хокинс не притежава дарбата на Елвис или Пъркинс, но е амбициозен и има "око" за таланта.

Ronnie Hawkins, who combined the gregarious stage presence of a natural showman and a commitment to turbocharged rockabilly music in a rowdy career that spanned more than a half-century, died on Sunday. He was 87. https://t.co/0y1p9DdnyJ — The New York Times (@nytimes) May 29, 2022

За първи път Рони Хокинс се изявява в Канада в края на 50-те години на миналия век и осъзнава, че ще се откроява много повече в страна, където "родният" рок все още почти не съществува. Канадските музиканти често се местят в САЩ, за да преследват кариера. Хокинс обаче е "рядка птица" - американец, който изпробва обратното.



В Канада Рони Хокинс сформира групата "Хоукс", която впоследствие надраства своя лидер и променя името си на "Бенд".

Хокинс поддържа връзка с групата и е сред гостите през 1976 г. на звезден прощален концерт, който е в основата на документалния филм "Последният валс" на Мартин Скорсезе.



Very sad to hear that Ronnie Hawkins has passed away...it was virtually impossible ever to find anyone who didn't like Ronnie...I spent some great times with him, listening to his stories and experiences...he could always make you howl with laughter. pic.twitter.com/QEfGSULmVw — Burton Cummings (@burtoncummings) May 29, 2022

Рони Хокинс участва и във филма "Реналдо и Клара" на Боб Дилън, както и във високобюджетното фиаско "Портите на рая" с Мики Рурк, Кристофър Уокън, Джеф Бриджис.

Документалният филм за Рони Хокинс от 2007 г. "Alive and Kickin", в ролята на разказвач на който е актьорът Дан Акройд, включва камео на друг известен арканзасец - Бил Клинтън.

Ronnie Hawkins, Rockabilly Singer, Dies at 87 https://t.co/tdU9o77rdD — The Hollywood Reporter (@THR) May 29, 2022

През годините Хокинс е ментор на многобройни млади канадски музиканти, сред които бъдещият китарист на Джанис Джоплин Джон Тил.

Рони Хокинс е носител на няколко почетни отличия в приемната си страна. Сред тях е "Орденът на Канада" за приноса му към развитието на музикалната индустрия в страната и за подкрепата му за благотворителни каузи.