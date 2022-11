Почина сценаристът и режисьор Дъглас Макграт

А мериканският сценарист и режисьор Дъглас Макграт почина на 64-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес.

Той имаше номинации за награда "Тони" за "Красива: Мюзикълът на Каръл Кинг" и за "Оскар" за "Куршуми над Бродуей", като по сценария работи съвместно с Уди Алън.

Douglas McGrath, a playwright, screenwriter, director and actor who was nominated for an Oscar, an Emmy and a Tony Award, and whose Off Broadway show opened just weeks ago, has died at 64. https://t.co/zTK1JcUuFF