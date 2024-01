Почина основателят на "Бони Ем"

Л егендарният диско продуцент Франк Фариан, основател на хитовата група от 70-те години "Бони Ем", почина на 82-годишна възраст.

Германският продуцент създава групата през 1976 г. и е техният основен автор, докато записват поредица от диско хитове, включително Daddy Cool, Rasputin и популярен римейк на коледната песен Mary's Boy Child.

Boney M founder and producer Frank Farian dies aged 82



По-късно основава поп дуото Milli Vanilli и работи с музикални легенди, включително Мийт Лоуф и Стиви Уондър.

Фариан е починал в дома си в Маями, според изявление, публикувано от името на семейството му във вторник.

Лиз Мичъл, една от първите певици на "Бони Ем", отдаде почит на Фариан в публикация във Facebook.

"Нека Франк почива в мир. Работата ни беше благословена и помогна на хората, които имаха привилегията да я чуят", написа тя.

„Ние споделихме и се обединихме под една звезда и се издигнахме над и отвъд това, което смеехме да очакваме. Казвам браво за работата, която свършихме. Почивай в мир, Франк Фариан.“

Роден като Франц Ройтер през 1941 г. в Кирн, Германия, Фариан започва своята музикална кариера като певец, преди да се съсредоточи върху продуцирането.

Фариан първоначално формира "Бони Ем" като псевдоним за собствената си работа през 1974 г., издавайки денс песента Baby Do You Want To Bump под това име.

След като песента пожъна успех в Белгия и Холандия, Фариан работи за събирането на трупа, съставена от Мичъл, Мейзи Уилямс, Боби Фарел и Марша Барет, които ще станат "Бони Ем".

Водещата песен от първия им албум беше Daddy Cool, която достигна номер едно в Швейцария, Швеция, Норвегия, Испания, Франция и Австрия и достигна номер шест в британските класации.

Изчислено е, че Фариан е продал над 850 милиона записи и е спечелил 800 златни и платинени сертификата през цялата си кариера.