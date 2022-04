Почина легендарният фотограф Патрик Демаршелие

Н а 78 години почина френският моден фотограф Патрик Демаршелие, съобщи АФП.

"С прискърбие съобщаваме за кончината на Патрик Демаршелие на 31 март 2022 г., на 78 години", съобщиха от екипа му в официалния му акаунт в Instagram.

Патрик Демаршелие е един от най-известните фотографи в света на модата и шоубизнеса. Някои от неговите снимки на принцеса Даяна, Мадона и Анджелина Джоли са прочути по света. Авторът е и на много корици на албуми на звезди като Елтън Джон и Селин Дион.

Името му се споменава няколко пъти във филма "Дяволът носи Прада".

През 2018 г. той бе обвинен от няколко жени в сексуални посегателства.

Фотографът е роден през 1943 г. в Хавър. През 1975 г. се мести от Париж в Ню Йорк. Работил е за прочути модни издания като "Ел", "Мари Клер", "Глемър", "Вог" и "Харпърс базар". Снимал е за рекламни кампании на модните къщи "Диор", "Луи Вюитон", "Шанел", "Ив Сен Лоран" и много други брандове.

Beyoncé honours the iconic photographer, Patrick Demarchelier, who has sadly passed away at the age of 78 🖤 pic.twitter.com/hIPiGGxezM