Почина легендарната британска актриса Оливия Хъси

Н а 73-годишна възраст почина актрисата Оливия Хъси, която изпълни ролята на Жулиета във филма на Франко Дзефирели „Ромео и Жулиета“ от 1968 г. и получи „Златен глобус“.

„Оливия беше забележителен човек, чиято топлота, мъдрост и чиста доброта докоснаха живота на всички, които я познаваха“, се казва в изявление на семейството ѝ, публикувано в профила ѝ в Instagram.

Родената в Буенос Айрес Хъси е на 15 години, когато заедно с колегата си Леонард Уайтинг се снима в спечелилата „Оскар“ адаптация на трагедията на Уилям Шекспир.

Just a reminder that #OliviaHussey was a #rape #survivor who was able to access a #legal #abortion and wrote about it in her memoirs.



May she Rest in Peace - a sweet soul who was mistreated by the film industry long before #MeToo made headlines. pic.twitter.com/ST6VeQ2KE6