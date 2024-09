Почина легендарен американски китарист

Л егендарният американски рокер Фреди Салем почина на 70-годишна възраст.

Китаристът на Outlaws е починал от "усложнения, дължащи се на рак ", потвърди бившата му група.

„Тази сутрин небесата се разделиха за пристигането на една легенда. Rock on high, Freddie Salem. Докато не се срещнем отново“, гласи изявление във Фейсбук.

Неговите бивши членове на групата също отдадоха почит в социалните медии.

„С тежко сърце трябва да кажем на феновете на Outlaws за кончината на нашия бивш китарист Фреди Салем“, казаха Outlaws. „Фреди ни напусна заради усложнения, дължащи се на рака, и ще бъде запомнен със своята открита личност и страст към музиката. Ще ни липсва.“

Салем се появява за първи път с Outlaws в албума Playin' to Win през 1978 г., година след като заменя оригиналния китарист Хенри Пол.

След това остава за следващите четири албума на групата и написва няколко от техните хитове, включително "White Horses", "Long Gone", "Devil's Road" и "Don't Stop".

