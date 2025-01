Почина китаристът на Whitesnake Джон Сайкс

Британският рок китарист Джон Сайкс, който свири с легендарната група Whitesnake и с групата Thin Lizzy, е починал на 65-годишна възраст, съобщава Би Би Си (BBC).

Съобщение на неговият сайт информира, че Сайкс е

„починал след тежка и продължителна битка с рака“.

Съобщението го описва като „внимателен, мил и харизматичен мъж, чието присъствие озарява стаята" и казва, че в последните си дни той е изразил „искрената си любов и благодарност към своите фенове".

Джон Сайкс участва в два албума на Whitesnake и е съавтор на някои от най-известните песни на групата, включително Still Of The Night и Is This Love.

Кариерата му започва през 1980 г. с хеви метъл бандата Tygers Of Pan Tang, а която записва два албума, преди да се присъедини към Thin Lizzy през 1982 г. Той свири в издадения през 1983 г. албум Thunder and Lightning, преди да придружи фронтмена Фил Линот на европейско турне с отделна група, наречена The Three Musketeers.

През 1984 г. той се присъединява към Whitesnake по покана на основателя и фронтмен на групата Дейвид Ковърдейл,

записвайки части за техния албум Slide It In и по-късно за едноименния им албум от 1987 г., който има критичен и търговски успех. След като напуска Whitesnake, той издава два албума със собствената си група Blue Murder, а по-късно формира версия на турне Thin Lizzy, която се разпадна в годините преди смъртта на Линотпрез 1986 г.

Изявлението на уебсайта на Сайкс гласи: „С голяма скръб споделяме, че Джон Сайкс почина след тежка битка с рака. Той ще бъде запомнен от мнозина като човек с изключителен музикален талант, но за тези, които не го познаваха лично, той беше

внимателен, мил и харизматичен човек, чието присъствие озаряваше стаята.

Той със сигурност маршируваше в ритъма на собствения си барабан. В последните си дни той говореше за искрената си любов и благодарност към своите фенове, които бяха до него през всичките тези години. Въпреки че въздействието от загубата му е дълбоко и настроението е мрачно, ние се надяваме светлината на паметта му да заслепи сянката на отсъствието му".

Отдавайки почит в социалната мрежа X, Дейвид Ковърдейл сподели редица снимки на себе си и Сайкс заедно в разцвета на Whitesnake. „Току-що чух шокиращата новина за смъртта на Джон…“, каза той. „Моите искрени съболезнования на неговото семейство, приятели и фенове…“.

Китаристът на Guns N' Roses Слаш сподели снимка на изпълнение на Сайкс и написа просто: „Почивай в мир“.