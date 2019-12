Почина известният моден дизайнер Емануел Унгаро

Е мануел Унгаро почина на 86-годишна възраст, предаде БТА.

Френският моден дизайнер от италиански произход е починал вчера в Париж, съобщи днес неговото семейство.

Унгаро, който се оттегли от света на модата през 2004 г., бе отслабнал от две години, каза семеен източник.

"Въпреки че бе напуснал (модната) къща, той винаги ни вдъхновяваше. Това е много голяма загуба", заяви говорител на модна къща "Емануел Унгаро".

#UPDATE Emanuel Ungaro, who described himself as a "sensual obsessive", died on Saturday at the age of 86 after two years in a "weakened" state of health, a family member said. "One should not wear a dress, one should live in it," he said. https://t.co/KOaeBZ2g8i