Почина Джон льо Каре - майсторът на шпионския роман

Н а 89-годишна възраст почина авторът на шпионски романи Джон льо Каре, предаде БТА.

Литературният агент на Льо Каре - Къртис Браун, съобщи в неделя, че писателят е починал в събота в Корнуол, Югозападна Англия, след кратко боледуване. Смъртта му не е свързана с COVID-19.

RIP John Le Carre/David Cornwell. The greatest espionage writer of all time and the most charming and modest of men. An irreplaceable loss.



John le Carré, author of Tinker Tailor Soldier Spy, dies aged 89https://t.co/5Kc8LTjfip