Почина чешкият писател Мирослав Зикмунд

И звестният чешки писател и пътешественик Мирослав Зикмунд почина на 102 години, съобщи Асошиейтед прес.

Музеят в източния град Злин, където Зикмунд живееше, съобщи новината за кончината му с думите, че "той пое на последното си пътешествие" в сряда. Семейството му също съобщи за кончината.

