В незапно, едва на 50-годишна възраст почина британският топмодел Стела Тенант. Причината за смъртта не е разкрита, но полицията вече заяви, че не е свързана със съмнителни обстоятелства, съобщава „Евронюз“.

Семейство Тенант призова всички да зачитат личния им живот. "С голяма тъга съобщаваме за внезапната смърт на Стела Тенант на 22 декември. Тя беше прекрасна жена и ни вдъхнови всички. Ще ни липсва много", заяви семейството й в специално изявление.

Тенант произхожда от семейство на наследствени аристократи, тя е внучка на Андрю Кавендиш, 11-ти херцог на Девъншир. Звездата на Стела изгрява на модния подиум в началото на 90-те. Снимки на модела се появяват на кориците на „Вог“ и „Харпърс Базар/. Тенант беше музата на известните дизайнери Карл Лагерфелд и Джани Версаче. В края на деветдесетте Тенант се жени за френския фотограф Дейвид Лейн. Семейството има четири деца.

