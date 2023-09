Почина британският актьор Дейвид Маккалъм

С лед смъртта му на 90-годишна възраст британският актьор Дейвид Маккалъм ще бъде запомнен като "истински ренесансов човек", съобщи Би Би Си.

Маккалъм е известен най-вече с ролята си на патолог в хитовата телевизионна програма NCIS на CBS, която впоследствие създаде няколко допълнителни сериала.

Actor David McCallum who starred in 'The Man from U.N.C.L.E.' and NCIS has died. He was 90.



On #BBCBreakfast David Sillito looked at some of the roles he playedhttps://t.co/LNMA4A91Ye pic.twitter.com/7c14wlcA4C — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) September 26, 2023

През 60-те години на миналия век Маккалъм играе таен агент в хитовата шпионска драма "Човекът от U.N.C.L.E.".

Роденият в Шотландия актьор почина в Ню Йорк на 25 септември.

"Дейвид беше талантлив актьор и автор, обичан от много хора по света", се казва в изявление на CBS.

"Той водеше невероятен живот, а наследството му завинаги ще продължи да живее чрез семейството му и безбройните часове в киното и телевизията, които никога няма да изчезнат."

Ролята му в "Човекът от U.N.C.L.E.“, в която играе руски агент, му спечели много почитатели, особено млади жени, очаровани от добрия му външен вид.

Сериалът приключва през 1968 г., но не и преди да получи няколко номинации за "Еми" и "Златен глобус" за ролята на Иля Курякин в сериала.

David McCallum, the Scottish actor best known for his roles on the 1960s spy series “The Man From U.N.C.L.E.” and then, four decades later, as Donald “Ducky” Mallard on the CBS crime procedural “NCIS,” has died at 90. https://t.co/IabfKZDD5U — The Washington Post (@washingtonpost) September 26, 2023

Маккалъм намира роли във филми, сред които "Голямото бягство", "Най-великата история в историята" и "Нощ за спомен".

Той също така гостува в телевизионните сериали Perry Mason и The Outer Limits.

Роден в Глазгоу в семейството на класически музиканти, Дейвид първоначално прави музикална кариера, преди да си намери работа като актьор.

Маккалъм намира работа и като озвучаващ актьор за детски анимационни филми и видеоигри.

В изявление на семейството му той е наречен "истински ренесансов човек".

David McCallum, who starred as Illya Kuryakin in the 1960s hit spy drama “The Man From U.N.C.L.E.” and had a supporting role as Dr. Donald “Ducky” Mallard on “NCIS” decades later, died Monday of natural causes in New York City. He was 90. https://t.co/IBSmhlBuU5 pic.twitter.com/597Esm4pQh — Variety (@Variety) September 25, 2023

"Той беше запленен от науката и културата и превръщаше тези страсти в знания", се казва в изявлението.

"Например, той можеше да дирижира симфоничен оркестър и ако се наложи можеше да извърши аутопсия въз основа на десетилетните си проучвания за ролята си в NCIS".