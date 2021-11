Почина бившият южнокорейски диктатор Чун Ту-хван

Б ившият южнокорейски диктатор Чун Ту-хван почина на 90-годишна възраст, съобщи националната информационна агенция Йонхап, цитирана от Ройтерс и ТАСС.

Новината съобщиха сътрудници на Чун. Бившият южнокорейски президент, който имал хронични заболявания, починал починал тази сутрин в дома си в столицата Сеул.

Former President #ChunDoohwan, a general-turned strongman who seized power through a 1979 military coup and ruthlessly quelled a pro-democracy civil uprising in the southwestern city of Gwangju the following year, died Tuesday, aides said. He was 90.https://t.co/CPnJYK9DcU