Почина авторката на "Дневниците на вампира"

Л иза Джейн Смит, известна като Ел. Джей Смит, автор на поредицата "Дневниците на вампира", почина в събота, 8 март, на 66-годишна възраст в Уолнът Крийк, Калифорния.

Партньорката на Смит, Джули Дивола, както и сестра ѝ, Джуди Клифърд, споделиха пред "New York Times", че тя "е починала в болница, след като в продължение на десетилетие се е борила с каскадните ефекти на рядко автоимунно заболяване".

Смит, която живееше в Данвил, Калифорния, е автор на над 29 книги и постига значителен успех в жанра на младежката фантастика.

Авторът на бестселъри публикува първите три книги от поредицата "Дневниците на вампира" през 1991 г.: "Пробуждането", "Борбата" и "Яростта". Четвъртата книга, "Dark Reunion", излиза през 1992 г. Смит е наета от Alloy Entertainment – бивша компания за опаковане и производство на книги – за да напише поредицата, която е публикувана от HarperCollins. Историята проследява гимназистката Елена Гилбърт и нейната връзка с братята Деймън и Стефан Салваторе – и двамата вампири.

