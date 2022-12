По-ниски цени за роуминг между ЕС и Западните Балкани от 1 октомври 2023 г.

С поразумение за намаляване на тарифите за роуминг между страните от Западните Балкани (Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Република Северна Македония и Сърбия) и Европейския съюз бе подписано днес в Тирана в рамките на срещата на върха ЕС-Западни Балкани.

То ще влезе в сила от първи октомври 2023 г.

2022 #Tirana #WesternBalkans Summit

Today we reconfirm our full & unequivocal commitment to the EU membership perspective of the WB.

This summit reinforces the importance of the strategic partnership between the EU and the WB.

3️⃣topics on the agenda: energy, migration & roaming. pic.twitter.com/oyiHf4iBKW