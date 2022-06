Плувкинята Анита Алварес припадна в басейна, треньорката ѝ я спаси от удавяне

А мериканската състезателка по артистично плуване Анита Алварес едва не се удави, след като загуби съзнание в басейна по време на финала на соло на Световното първенство по плувни спортове в Будапеща, предаде БТА.

Алварес изпадна в безсъзнание към края на изпълнението си

и започна да потъва, но бе спасена благодарение на бързата реакция на нейната треньорка Андреа Фуентес.

Rapid rescue.@AFP photographers Oli Scarff and Peter Kohalmi capture the dramatic rescue of USA's Anita Alvarez from the bottom of the pool when she fainted during the women's solo free artistic swimming finals at the Budapest 2022 World Aquatics Championships pic.twitter.com/8Y0wo6lSUn