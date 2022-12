Пеле с трогателно послание от болницата (ВИДЕО)

Н ово видео от болницата в Сао Пауло, в която е настанен Пеле, шокира света. От кадрите личи тежкото състояние, в което се намира легендата.

82-годишният трикратен световен шампион се лекува от рак на дебелото черво и беше приет в болница на 29 ноември, след като състоянието му драстично се влоши.

На последните кадри, достигнали до социалните мрежи, се вижда как Краля на футбола се сбогува със семейството и приятелите си по телефона.

Дъщерята на Пеле публикува емоционална снимка с баща си

Наскоро дъщерята Кели публикува снимка, на която е в ръцете на баща си. „Винаги заедно, борейки се и надявайки се. Измина още една нощ“, написа тя тогава.

WATCH: #BNNBrazil Reports.



Edinho, Pelé's son, is also at Albert Einstein Hospital, in São Paulo, to be with his father.



In a post on Instagram, Kely Nascimento celebrated the arrival of her brother and other family members.#Pelé #Football #Brazil pic.twitter.com/OEvdGVzqPy