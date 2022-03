Партията на Марин Льо Пен със заем от близка до Орбан банка

П артията на френската крайнодясна кандидатка за президентския пост Марин Льо Пен е получила заем в размер на 10,7 млн. евро за кампанията си от унгарската банка MKB, сред чийто основни акционери са бизнесмени, близки до националистическата партия на премиера Виктор Орбан, съобщи Ройтерс.

Личният заем беше съобщен във формуляра, с който кандидатите за президентския пост трябва да представят на регулаторните органи информация за личните си активи и дългове, и беше публикуван тази седмица.

Льо Пен и нейната партия "Национален сбор" (НС) години наред имаше трудности да получи заеми от френските банки, въпреки усилията на партийната лидерка да промени облика на партията, която при лидерството на нейния баща Жан-Мари Льо Пен беше възприемана като расистка и ксенофобска политическа сила.

"Този заем беше получен в много труден контекст на затягане на правилата за финансиране на кампаниите и нежеланието на банките да финансират демократичния живот на нашата страна", написа председателят на НС Жордан Бардела до представителите на партията, когато миналия месец се появиха подробности за заема от неразкрита по това време европейска банка.

🇭🇺 PM Viktor Orbán welcomed Marine Le Pen in Budapest on Tuesday and thanked France’s far-right candidate for standing by #Hungary. @VMakszimov reports.https://t.co/ipQpYtm7Au