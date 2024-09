Отстранена е повреда, причинила смущения в железопътните услуги в Германия

Г ерманската железопътна компания "Дойче Бан" съобщи, че техническата повреда, довела до "масово прекъсване" на железопътните услуги в централната част на страната, е отстранена, предаде Ройтерс.

По-рано днес железопътният оператор заяви, че влаковете не са могли да напуснат гарите в засегнатия район.

Germany rail company #DeutscheBahn said on Saturday that train services in the centre of the country had been "massively disrupted", citing an unspecified technical fault. In a statement on its website, the rail operator said trains would not leave their stations in the affected… pic.twitter.com/hekBNx6GCf