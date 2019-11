Отрязаха косите на кметица и я пребиха на протест в Боливия

К метът на малко боливийско градче беше влачена по улиците, боядисана с червена боя по време на жестоки протести срещу президента на страната.

Патриша Арсе Гузман от Социалистическото движене е била физически изведена от кабинета си в град Винто и принудена да ходи боса по улиците, според съобщенията на местните медии.

Тя каза, че протестиращите са я пребили, отрязали косата й и хвърлили върху нея червена боя. Гузман е била обвинена, че се е опитала да прекрати блокадата, която привърженици на президента бяха направили в града.

#Bolivia | A mob led by the right-wing opposition set fire to the #Vinto Town Hall and dragged socialist mayor #PatriciaArce down the street, where they humiliated her physically and verbally. #HumanRightshttps://t.co/ysTkNLIHSs