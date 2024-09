Отново заедно: Майката на покойната 29-годишна балерина почина ден след смъртта ѝ

И лейн ДеПринс, осиновителката на покойната балерина Михаела ДеПринс, почина на 11 септември, само ден след внезапната смърт на 29-годишната си дъщеря. Тя бе на 77 години.

На 13 септември семейството се включи във Facebook, за да съобщи, че Илейн е „починала по време на рутинна процедура при подготовка за операция“.

Mother of late ballerina Michaela DePrince dies 1 day after 29-year-old daughter https://t.co/zuh8nHVJgB pic.twitter.com/paZBoHLyH1

„Михаела е починала преди Илейн и тя не е знаела за кончината на Михаела по време на процедурата. Колкото и невероятно да изглежда, смъртта и на двете е напълно несвързана“, споделят те в изявлението си. семейството отбелязва, че Илейн вече е „загубила три деца преди много години“, така че като не е знаела за смъртта на Михаела, „по Божия милост ѝ е била спестена болката да преживее загубата на четвърто дете“.

„Това, през което преминава семейството в момента, е наистина невъобразимо болезнено. Да скърбиш за двама членове на семейството, които са починали в рамките на 24 часа, е трагично и опустошително. Продължаваме да молим за неприкосновеност на личния живот и ви благодарим, че насочвате всеки, който споделя невярна информация и спекулации, към тази публикация“, допълват те.

В отделен пост, споделен на страницата на Илейн във Facebook, се отбелязва, че тя е починала след „дългогодишна борба с наследствено заболяване и сърдечна недостатъчност“.

Семейството съобщи за загубата в същия ден, в който сподели новината за смъртта на Михаела на 10 септември.

„Михаела докосна толкова много животи по света, включително и нашия. Тя беше незабравимо вдъхновение за всички, които я познаваха или чуха историята ѝ“, написаха те във Facebook на 13 септември.

Известна балерина почина на 29 години

„Нейната страст и влияние върху света на танците, особено във вдъхновяването на млади чернокожи танцьори да преследват мечтите си, бяха огромни. Тя и прекрасната ѝ усмивка ще ни липсват завинаги и знаем, че и на вас ще ви липсват.“

Михаела беше известна балерина, която стана популярна с документалния филм „First Position“ от 2011 г., а също така участва във визуалния албум на Бионсе „Lemonade“ от 2016 г.

Mother of ballerina Michaela DePrince dies day after daughter’s death at 29 https://t.co/5QN5BcyfRZ pic.twitter.com/8us2hmMRYD