Откриха признаци на живот под развалините в Бейрут

Л ивански спасители откриха признаци на живот под развалините на сграда в жилищен район на Бейрут, рухнала след мощния взрив на пристанището в града на 4 август, заяви спасител, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Signs of life detected under rubble a month after Beirut blast, says rescuer https://t.co/3CVb3vcVzz pic.twitter.com/F2fors3PjF