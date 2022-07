Откриха мъртъв създателя на Yu-Gi-Oh

К адзуки Такахаши, създателят на мангата Yu-Gi-Oh, породила още по-известната игра на карти със същото име, е открит мъртъв в морето, съобщиха световните информационни агенции.

Кадзуки Такахаши, който беше на 60 години, е бил с оборудване за гмуркане. Намерен е да се носи по водата близо до Наго, префектура Окинава, рано в сряда. Идентифициран е след ден.

'Yu-Gi-Oh' creator Kazuki Takahashi has passed away at age 60 pic.twitter.com/P4atz3QKfW