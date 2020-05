Откриха мъртви актьор от "Здрач" и приятелката му

А ктьорът Грегъри Тайри Бойс от "Здрач" и приятелката му бяха открити мъртви в Лас Вегас, съобщи "Би Би Си".

Бойс, който е на 30 г., и Натали Адеподжу, на 27 г. са починали, но не в резултат на криминален инцидент, твърди полицията в Лас Вегас.

Gregory Tyree Boyce, who was in the first Twilight film, has been found dead alongside his girlfriend Natalie Adepoju https://t.co/mtg9mICrfr

Очакват се резултати от токсикологичен анализ.

Братът на актьора Крис Уейн написа във Fecebook: "Бих искал да си все още тук, братле. Светът загуби един чудесен човек". Майка му Лиса Уейн пък сподели в социалната мрежа: "Болна съм без теб. Разкъсана, загубена. Боли."

#Twilight fans are mourning the death of Gregory Tyree Boyce—who played Tyler in the film—after he and his girlfriend were mysteriously found dead. https://t.co/C7HJJDPsum pic.twitter.com/gXfrqOVuwl