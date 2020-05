Отиде си Мишел Пиколи, една от най-ярките звезди на френското кино

Л егендарният френският актьор Мишел Пиколи е починал на 94-годишна възраст на 12 май, съобщи АФП.

"Мишел Пиколи изгасна на 12 май в прегръдките на съпругата си Людивин и на децата си Инор и Мисиа след мозъчен инцидент" - пише в съобщението на семейството му, предадено от Жил Жакоб, приятел на актьора и бивш президент на кинофестивала в Кан.

След като става известен в "Презрението" (1963 г.) на Жан-Люк Годар с Бриджит Бардо, с която са легендарна двойка, Мишел Пиколи снима филм след филм. Сред партньорките му са Катрин Деньов и Роми Шнайдер. Играе често прелъстител, но и провокатор ("Голямото плюскане"), или папа "Имаме папа" (2011г.) - последната му голяма роля на екрана.

Дългогодишната му кариера е неделима от тази на Луис Бунюел и Клод Соте. Еклектичен в избора си, той снима също много под режисурата на Реноар, Рене, Варда и Хичкок.

