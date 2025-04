Орбан очаква бизнес сделка със САЩ

У нгария очаква да подпише договор за търговско сътрудничество със САЩ до шест месеца, което би могло да помогне да компенсира вероятните неблагоприятни последици от митата, наложени от президента Доналд Тръмп, заяви унгарският премиер Виктор Орбан пред уебсайта www.ot.hu късно вчера, предаде Ройтерс.

Hungary's Orban expects business deal with US in six months https://t.co/ZMdJVipbnt