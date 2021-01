ОЛАФ разследва Фронтекс

Е вропейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) започна разследване на Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Фронтекс), съобщи днес говорител на службата, цитиран от ДПА, предаде БТА.

"ОЛАФ може да потвърди, че е започнала разследване срещу Фронтекс", каза след това пресслужбата на ОЛАФ в изявление.

"Olaf can confirm that it has opened an investigation concerning Frontex," Olaf's press office said in an email, on Monday (11 January). https://t.co/lnAIucjC3p