Обвиниха популярен рапър в изнасилване

Р апърът Слоутай изнасилил две жени на домашно парти след концерт, заедно със свой приятел, стана ясно в съда.

Номинираният за „Грами“ изпълнител, чието истинско име е Тайрън Фрамптън, и неговият съучастник 27-годишният Алекс Блейк-Уокър са обвинени, че са изнасилили двете жени в апартамент в Оксфорд на 8 септември 2021 г. И двамата мъже отричат обвиненията и твърдят, че всички сексуални действия са били с участието и съгласието на жените.

29-годишният Слоутай пристигна в Оксфордския кралски съд за втория ден от процеса, придружен от съпругата си, певицата Ан-Мари.

Твърди се, че предполагаемото нападение е станало след изпълнение на рапъра в заведението The Bullingdon в града предната вечер.

Оксфордският кралски съд чу, че единият от жалбоподателите - описан като „голям фен“ на рапъра - е видял Фрамптън в ресторант преди шоуто и след разговор с него е бил добавен във ВИП списъка.

Прокурорът Хедър Стангоу заяви пред съдебните заседатели, че след концерта този жалбоподател се е срещнал с група приятели - включително и с втория жалбоподател - в автобуса на Фрамптън.

Стангоу заяви пред журито, че „единствената цел“ на Фрамптън и Блейк-Уокър да отидат на домашното парти „е била да си осигурят сексуално удовлетворение“.

Тя каза: „За тях нямало значение дали обектът на тяхното внимание е съгласен или не. В този случай двете жени не са давали такова съгласие, но това не е имало значение за двамата обвиняеми.“

Тя твърди, че в един момент жените са били изнасилени едновременно, като обвиняемите са си „приказвали, обсъждали са „екипи“ и са обмисляли размяна на момичетата“.

Тя продължава: „Поведението им по време на сексуалното посегателство над две жени - които те са изолирали от приятелите си - насърчаването и помощта, която са си оказали един на друг, когато са се притеснили, че жените ще избягат, доведе до това, че те са обвинени съвместно в орално и вагинално изнасилване.“

Прокурорът казва, че Фрамптън се е срещнал с втората жалбоподателка, която не е била на представлението, в бар The Bullingdon и е споделил с нея шот текила.

Тя казва, че „е пила в продължение на много часове“, а също така е взела кетамин и кокаин и е продължила да пие и да взема наркотици до малко преди инцидента.

Обвинението заяви, че въпреки че е била в нетрезво състояние, което я прави уязвима, състоянието ѝ не означава, че не е в състояние да даде съгласието си.

Тя казва, че момичетата са отказали поканата да останат в автобуса и да пътуват до следващата дата на турнето в Саутхемптън, а вместо това са отишли в дома на свой приятел.

