NYT: "Как отравяне в България разкри руски убийци в Европа"

А мериканският вестник "Ню Йорк таймс" помества днес в онлайн изданието си обширен материал на Майкъл Шуирц, озаглавен "Как отравяне в България разкри руски убийци в Европа", предаде БТА.

Години наред членовете на таен екип, Част 29155, са действали без шефовете на западните служби за сигурност ни най-малко да си дават сметка за техните операции. Само че нападението срещу търговеца на оръжия в София Емилиян Гебрев става причина те да бъдат разкрити, пише Шуирц.

Putin's shadow war: How a 2015 poisoning in Bulgaria that initially went unnoticed became central to the discovery of a mysterious Russian assassination unit tasked with eliminating the Kremlin's enemies abroad https://t.co/8OB3kZ4a7V