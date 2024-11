Нова руска църква буди подозрения в шведски град

Н ад околните дървета в безоблачното есенно небе се издига кула. Периметърът е ограден с висока ограда, а табели предупреждават за видеонаблюдение. При звука на преминаващ автомобил едно куче изскача иззад паркиран микробус в заграждението и лае през затворената входна врата.

Това е наскоро построената Руска православна църква в покрайнините на шведския град Вестерос - за поддръжниците ѝ невинно място за поклонение, а за все по-гласовитата група критици - потенциална заплаха за националната сигурност на Швеция.

Притесненията са свързани с чувствителното местоположение на църквата - в непосредствена близост до стратегически важно летище, пречиствателна станция и модерни енергийни компании, разположени в 130-хилядния град, намиращ се само на 100 км западно от Стокхолм.

На фона на вълната от предполагаеми заговори на заподозрени руски агенти за нападения срещу инфраструктура и убийства на опоненти в цяла Европа, експерти по сигурността твърдят, че Швеция трябва да затегне контрола върху свързаните с Москва институции в цялата страна - включително тази църква.

„Църквата предлага потенциална опора, която може да бъде използвана за събиране на информация, насочена както към летище Вестерос, така и към индустриални интереси под формата на големи компании, участващи в енергийния сектор“, казва Маркус Гьорансон, изследовател, занимаващ се с Русия, в Шведския университет по отбрана.

„Когато шведските отбранителни сили провеждат учения на летището или в близост до него, както беше направено през юни, те го правят под евентуално наблюдение от страна на църквата“, допълва той.

The Orthodox Church in Sweden is suspected of collaborating with Russian intelligence and monitoring strategic facilities, reports Politico.



The church was built in 2022 in the city of Västerås, near an airport (also used for military exercises), water treatment facilities, and… pic.twitter.com/atSTJiiCih