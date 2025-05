Никушор Дан положи клетва като президент на Румъния

Н овият президент на Румъния Никушор Дан положи клетва пред парламента, с дясната си ръка върху Библията и Конституцията. Тържествената сесия по встъпване в длъжност на Дан започна в 12:00 ч. с изпълнението на румънския химн, предаде агенция БГНЕС.

„Кълна се да посветя всичките си сили и умения на духовния и материален просперитет на румънския народ, да уважавам Конституцията и законите на страната, да защитавам демокрацията, основните права и свободи на гражданите, суверенитета, независимостта, единството и териториалната цялост на Румъния. Боже, помогни ми!“, каза Никушор Дан на пленарното заседание на парламента, след като председателят на Конституционния съд Мариан Енаке представи решението, с което се потвърждават резултатите от президентските избори.

Nicușor Dan officially sworn in as President of Romania. pic.twitter.com/8dHAzi6yaH

„Румънци от страната, от диаспората, които досега не са се изказвали в политиката, сега го направиха. Доказахте, че ви е грижа за посоката, в която се движи Румъния.

Румънската държава се нуждае от фундаментална промяна и аз ви приканвам да продължите да се ангажирате, за да окажете положително влияние върху румънската държава, за да се реформират институциите“, каза още Дан.

Никушор Дан, досега кмет на Букурещ, спечели балотажа на президентските избори на 18 май крайнодесния Джордже Симион. Депутатите от партията на Симион, Алианс за обединение на румънците, днес отказаха да присъстват в зала.

Nicusor Dan has been sworn in as the 7th president of Romania. 🇷🇴 pic.twitter.com/69TLcKYPs1