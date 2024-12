Нидерландия засилва контрола по сухопътните си граници

Н идерландия започва от днес засилен граничен контрол, както обяви на 11 ноември. Допълнителните гранични проверки са част от обещанието на новото дясно правителство за борба срещу трафика на хора, незаконната имиграция и трансграничната престъпност, съобщават нидерландските медии. По-рано Германия въведе граничен контрол, а Франция също започна да прави проверки.

Проверките ще се извършват от Кралската военна полиция, която отговаря за граничния контрол в Нидерландия.

Новите гранични проверки засега няма да се различават много от проверките, които военната полиция вече извършва в граничните райони, пише всекидневникът Ен Ер Се в обзорна статия. Теоретично граничната полиция ще може да иска документите на всеки, който преминава в страната, и да отказва влизане на тези, които нямат нужните документи за посещение или пребиваване в Нидерландия, пише вестникът. На практика обаче проверките ще бъдат сходни с досегашните: Граничната полиция вече има право да спира автомобили, които е избрала въз основа на риска - оценка, която включва страната на произход, допълва вестникът.

Военната полиция вече извършва проверки на случаен принцип, пише и „Алгемейне Дагблад“. Новите проверки ще са подобни, но с „по-интензивен характер“ според говорител на Кралската военна полиция.

Миналата седмица министърката на имиграцията Марьолайн Фабер определи на пред депутати проверките като „гъвкави и целенасочени“ и заяви, че полицията ще извършва широкообхватни проверки само „когато това е възможно и необходимо“, припомнят медиите. Фабер заяви още, че граничната полиция ще извършва новите проверки, като използва „съществуващия си капацитет“.

