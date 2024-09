Най-малко 14 загинали при израелски удари в Сирия

Н ай-малко 14 души са били убити снощи при израелски въздушни удари, насочени към околностите на сирийския град Масяф в провинция Хама, предаде Ройтерс.

Поразен е бил голям воененен център за производство на химическо оръжие, разположен в близост до Мисяф. Смята се, че в него е имало екип от ирански военни експерти, участващи в производството на оръжия.

ISRAELI AIRSTRIKES TARGET PRO-IRANIAN SITES AND HEZBOLLAH SUPPLY ROUTES IN SYRIA



Last night, Israeli airstrikes hit various areas in Syria, including Masyaf, with major strikes targeting the Military Scientific Research Center in Hama. This facility is known to house pro-Iranian… pic.twitter.com/Nd267gfHmn