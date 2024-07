"Най-красивата мотористка“ загина на място при катастрофа в Турция

Р азходката с мотор се превръща в смъртоносна за 38-годишна руска инфлуенсърка в Турция, след като тя се блъска в камион, докато кара червения си мотор BMW.

Според турската медия Turkiye Today Татяна Озолина, която в социалните мрежи се подвизава под псевдонима „MotoTanya“, е пътувала между Мугла и Бодрум, когато е станала фаталната катастрофа.

#NDTVWorld | Tatyana Ozolina, Dubbed "Russia's Most Beautiful Biker", Dies In Motorbike Crash In Turkey https://t.co/RsKppWhQCP pic.twitter.com/7eBJc7GEGf

Тя е загубила контрол над своето червено BMW S1000RR 2015 и се е сблъскала с камион близо до Милаш. Въпреки незабавното пристигане на службите за спешна помощ, Озолина е обявена за мъртва на място.

Придружаващият я турски моторист Онур Обут оцелява, но получава сериозни наранявания и се намира в болница.

Трети моторист, присъствал на мястото на инцидента, не е пострадал, съобщава изданието.

Властите все още разследват обстоятелствата около фаталния инцидент.

Tatyana Ozolina Aka MotoTanya Dies: Influencer Dubbed As ‘Russia’s Most Beautiful Biker’ Passes Away After Horrific Motorbike Crash in Turkey#TatyanOzolinahttps://t.co/nJvror1J0F