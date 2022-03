На 50 години почина барабанистът на Foo Fighters Тейлър Хокинс

Б арабанистът на американската рок група Foo Fighters Тейлър Хокинс е починал на 50-годишна възраст.

Новината беше съобщена в изявление, публикувано в профила на групата в Twitter. Там се казва, че семейството на Foo Fighters e "съкрушенo от трагичната и преждевременна загуба".

"Неговият музикален дух и заразителният му смях ще останат завинаги с всички нас. Съчувстваме на съпругата, децата и семейството му и молим за уважение към личния им живот в този невъобразимо труден момент", се казва още в изявлението.

В него не е посочена причина за смъртта на музиканта. В момента групата е на турне в Южна Америка, пишат от BBC.

Foo Fighters е създадена през 1994 г. от бившия барабанист на Nirvana Дейв Грол, който тук свири на китара и е основен вокалист.

Тейлър Хокинс свири с Foo Fighters повече от две десетилетия, като се присъединява към бандата малко след създаването на албума The Color and the Shape през 1997 г. Тогава на него се пада нелеката задача да поеме барабаните в групата на един от най-известните барабанисти в рока.

Хокинс и Грол понякога разменят ролите си по време на концертите на групата, като Хокинс поема вокалите. След като новината за смъртта му беше съобщена, много фенове споделиха клипове, на които той пее Somebody to Love на Queen.