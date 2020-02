Мъж уби дубльорка на Никол Кидман и Сандра Бълок

А мериканската актриса и каскадьорка Шерил Сандърс беше застреляна заедно със съпруга си Ричард Рийд в окръг Грийн (Охайо, САЩ). Убийството е извършено от бившия ѝ съпруг Линдзи Дънкан.

Полицаите, пристигнали на местопроизшествието, открили телата и самия стрелец. Той заявил, че двойката е устроила засада на него и новата му съпруга Моли, когато се върнали у дома.

Известни певци и музиканти, които бяха убити (СНИМКИ)

„Без да кажат нищо те започнаха да ни заплашват“, твърди Дънкан.

„Вашингтон пост“: Г-н Тръмп, проблемът е в оръжията

Сега разследващите преглеждат записите от камерите за наблюдение, за да получат по-надеждна информация. Засега техните доклади сочат като причина за инцидента „убийство с цел самоотбрана“.

Коя е световната столица на огнестрелните оръжия

Ейдриън Кинг, близък приятел на двойката, сподели с репортери, че актрисата планирала да се срещне с бившия си съпруг, за да разреши въпроса с плащането на колежите за дъщерите им.

Шерил Сандърс е известна като каскадьорка на Никол Кидман, Сандра Бълок и Камерън Диас. Участва и като актриса във филмите „Завръщане в бъдещето 2“ (1989) и „Умирай трудно 2“ (1990).

Hollywood stunt woman Cheryl Sanders & husband Reed Sanders were allegedly killed by her former spouse Lindsay Duncan. https://t.co/sykak9mXYQ