Мъж катастрофира с краден хеликоптер и загина

Х еликоптер, който изглежда е бил откраднат, се разбива в покрива на хотел в Австралия и убива пилота, съобщава Newsweek

Полицията на Куинсланд съобщи, че службите за спешна помощ са се отзовали на мястото на инцидента около 1:50 ч. в понеделник сутринта, след като двумоторният хеликоптер се е блъснал в хотел Hilton DoubleTree в Кернс.

Компанията Nautilus Aviation, на която е принадлежал хеликоптерът, заяви, че това е бил "неразрешен полет" и че всички нейни пилоти са били проверени, съобщи Australian Broadcasting Corporation.

