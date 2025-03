Мъск раздава 1 милион долара на избиратели преди изборите за Върховен съд на Уисконсин

М илиардерът Илон Мъск раздаде чекове на стойност 1 милион долара (£770 000) на избиратели в Уисконсин, след като Върховният съд на щата отказа да се намеси в случая, пише ВВС.

Мъск обяви наградата по-рано тази седмица, точно преди силно оспорваните избори за Върховния съд на Уисконсин, които ще се проведат във вторник.

Главният прокурор на щата, демократът Джош Каул, заведе дело с искане за забрана на раздаването, аргументирайки се, че това нарушава щатския закон, забраняващ подаръци в замяна на гласове.

Надпреварата, която може да наклони баланса във Върховния съд на Уисконсин в полза на републиканците, се превърна в ключов политически сблъсък, като в същото време стана и най-скъпата съдебна кампания в американската история.

Elon Musk hands out two $1,000,000 checks at Wisconsin town hall to raise awareness about high-stakes election to flip the state's supreme court from liberal to conservative. pic.twitter.com/ryPEkrgxSB