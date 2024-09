"Може би ще умра тук тази вечер": Хипопотам нападна мъж

Б ританец е "сериозно нахапан", след като хипопотам го напада по време на разходка с кану в Замбия.

63-годишният Роланд Чери бил на петседмична сафари ваканция със съпругата си Шърли през юни, когато хипопотамът се нахвърлил върху лодката им и го грабнал - Роланд останал заклещен в челюстта на бозайника.

Получава сериозни наранявания на крака, раменете и корема.

Докато Шърли успява да се отдалечи от хипопотама, Роланд получава изкълчено рамо, когато животното се удря в кануто и не може да доплува до безопасно място.

Той разказва историята си по Sky News:

„Бях там наистина като патица във водата" и добавя:

„Хипопотамът се приближи, сграбчи ме отдолу и ме отнесе до дъното на реката, след което ме пусна".

Not many people survive a hippo attack- but this man did. Roland Cherry tells @skysarahjane of his miraculous escape whilst on holiday in Zambia 🦛 https://t.co/PAiZ4D1jU3 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/noI70pYLOH

„Това беше моментът, в който всичко наистина се случи. Помислих си, че може би ще умра тук тази вечер.“, разказва за ужасяващото нападение той.

Роланд, който е от Уорикшър, каза, че му е отнело "няколко минути, за да разбере какво се случва ".

„Мислиш си, о, Господи, какво има във водата с мен? По-добре да се махна оттук.“, добавя той.

Той смята, че не е осъзнавал какво се случва, но си спомня, че е видял тежките си наранявания на брега на реката.

WARNING, GRAPHIC CONTENT: Company director Roland Cherry, 63, and his wife Shirley, 63, were on a river safari in Zambia when they were rammed by the beast in their canoehttps://t.co/s5mvORnOaM pic.twitter.com/DgeQ21j5Cz