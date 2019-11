Мост във Франция се срути, загина 15-годишно момиче

М омиче на 15 години загина, а четирима души бяха спасени, след като окачен мост над река Тарн близо до Мирпьос сюр Тарн, североизточно от Тулуза, Франция се срина на 18 ноември, понеделник, съобщиха местните власти.

Според местните медии мостът с дължина 150 метра и ширина 5 метра е реновиран през 2003 г. от властите на От-Гарон.

Според информациите за инцидента мостът се предал, когато по него тръгнал камион с надвишаващо разрешения тонаж тегло. Това довело до срутване на конструкцията. Камионът паднал в реката заедно с кола, която едновременно преминавала по моста.

Доклад на противопожарната служба отбелязва, че "на мястото на инцидента работят около 80 пожарникари и спасители". Също така в операцията са се включили няколко екипа водолази и три хеликоптера.

Гражданите са призовани да избягват мястото на инцидента.

По данни на телевизионния канал BFM мостът е издигнат през 1935 г. През 2003 г. той е бил реконструиран. Дължината му е 152 метра, а широчината му пет.

