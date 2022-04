Множество ранени след стрелба в мол в американския град Колумбия

Н ай-малко 12 души бяха ранени след стрелба в мол в столицата на американския щат Южна Каролина, град Колумбия. Властите смятат, че не се касае за случайна атака, предаде Асошиейтед прес.

A #shooting occurred on Saturday at a mall in Columbia, South Carolina, and injuries were reported, authorities said #UnitedStates https://t.co/6oa3zexrS9

По думите на началникът на градската полиция Скип Холбрук 10 души са получили огнестрелни рани, от които осем са хоспитализирани, а двама се намират в стабилно критично състояние. "Няма загинали", допълни началникът на полицията.

"Задържани са трима души", посочи Холбрук, уточнявайки, че всички задържани са били въоръжени.

12 people have been wounded, and 3 detained in a #shooting at a shopping mall in #SouthCarolina of the US. Police say that they do not believe this is a random incident. Benji Hyer reports. pic.twitter.com/ZH8zWap50j