Мистерия: Южна Корея разследва 13 смъртни случая след противогрипна ваксина

В ластите в Южна Корея се опитват да успокоят гражданите, след като стана известно, че 13 души са починали през последните дни след ваксинация срещу грип.

Смъртните случаи, включително на 17-годишно момче и 70 и няколко годишен мъж, бяха установени само седмица след подновяването на програмата за безплатно ваксиниране на юноши и възрастни хора. Тя бе спряна за три седмици, след като стана ясно, че 5 милиона дози, които е трябвало да бъдат съхранявани в хладилник, са били оставени на стайна температура, докато са били транспортирани до медицинско заведение. Нито един от починалите не е получил ваксина от тази партида.

South Korea will press on with flu vaccinations, sees no link to deaths: KDCA https://t.co/JjKVNiZIeU pic.twitter.com/GN6DqjitRT