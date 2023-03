Meta планира хиляди съкращения тази седмица

Meta Platforms Inc., собственик на Facebook и Instagram, планира нов кръг от съкращения и ще уволни хиляди служители още тази седмица, твърдят запознати.

Най-голямата компания за социални мрежи в света намалява още работни места, в допълнение към съкращението с 13% през ноември, в опит да се превърне в по-ефективна организация.

В предишния кръг от съкращения Meta уволни 11 000 служители в рамките на първото си голяма кампания по оптимизация. Компанията работи също така за преструктуриране на организацията си, като предоставя пакети за изкупуване на мениджъри и съкращава цели екипи, които счита за несъществени, съобщи през февруари Блумбърг - ход, който все още се финализира и може да засегне хиляди служители.

Предстоящият кръг от съкращения е продиктуван от финансови цели и е отделен от "оптимизирането", заявиха запознати, пожелали анонимност. Meta, която отчита забавяне на приходите от реклама и се е насочила към платформа за виртуална реалност, наречена метавселена, е поискала от директорите и вицепрезидентите да изготвят списъци на служителите, които могат да бъдат освободени, казаха хората. Говорител на Meta отказа да коментира плановете.

