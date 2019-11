Меркел разкри за какво е мечтала в ГДР

Г ерманският канцлер Ангела Меркел заяви днес, 30 години след падането на Берлинската стена, че когато е била гражданка на комунистическа Източна Германия, е мечтаела да посети Скалистите планини в САЩ и да слуша Брус Спрингстийн, предаде Франс прес.

Ако Берлинската стена не беше паднала преди 30 години и Източна Германия празнуваше 70-ата си годишнина, "Вие каква щяхте да станете?", отправи въпрос към Меркел германското издание "Шпигел". "Със сигурност нямаше да се срещнем" с вас, отговори тя.

Меркел е израснала в източната провинция Бранденбург, която бе част от Германската демократична република. "В крайна сметка щях да реализирам мечтата си: в ГДР жените се пенсионираха на 60-годишна възраст", каза Меркел, която сега е на 65 години. "Така че щях да си взема паспорта преди пет години и да отпътувам за Америка. В ГДР пенсионерите разполагаха със свободата да пътуват - на тези, които вече не са полезни като социалистически работници, им се позволяваше да излизат" от страната, обясни тя.

If the Berlin Wall hadn't come down, German Chancellor Angela Merkel would have become a pensioner five years back and embarked on her dream US road trip listening to Bruce Springsteen https://t.co/SZj4KJqafN