Първата дама на САЩ Мелания Тръмп поиска Белият дом да освободи от длъжност заместник-съветника по националната сигурност Мира Рикардел, заяви говорителката на Службата на съпругата на американския президент Стефани Гришам.

Рикардел, която беше наета през април от съветника по националната сигурност Джон Болтън, се е спречкала с членове на екипа на първата дама в самолета по време на неотдавнашно посещение в Мелания Тръмп в Африка.

"Позицията на кабинета на първата дама е, че тя вече не заслужава честта да служи в Белия дом", каза Гришам.

Melania Trump has never met the security official she wants fired: official

In an extraordinary step for a first lady, Melania Trump called Tuesday for the dismissal of deputy national security adviser Mira Ricardel, someone who a White House official said she'd never met. pic.twitter.com/tUqGOnfZ1b