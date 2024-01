Мега милионери и звезди искат безплатни апартаменти в най-луксозната нова сграда в Маями

Г ил Дезер - строителният предприемач, който създаде във Флорида кули с марката Porsche и Bentley - казва, че знаменитостите и милионерите често искат апартаменти безплатно.

Рапърът Future купи апартамент за 7,5 милиона долара в Bentley Residences на Дезер в Съни Айлс Бийч, Флорида, който се предлага със собствен частен басейн и „небесен гараж“ за четири коли на същия етаж.

Но някои звезди търсят осемцифрена отстъпка.

