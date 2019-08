Ю рист, влогър, майка на 5 деца. 31-годишната Любов Собол иска да се кандидатира на изборите за Московската градска дума. Властите не й позволяват. Пламенно защитава идеите си, обяви гладна стачка за месец, името й се скандира по улиците на руската столица, изпълнени с демонстранти.

В Москва протестите продължават вече повече от месец заради близо двете дузини кандидати от всички части на политическия спектър, на които не бе позволено да участват на изборите на 8 септември. Броят на демонстрантите продължава да расте: демонстрацията на 10 август бе най-голямата в Русия от осем години. Над 2000 души бяха задържани, като широка популярност добиха видеоклиповете как полицията бие демонстранти.



Собол, която носи очила и е вързала на опашка платиненорусата си коса, изпъкна на фона на относителната липса на лидери на движението, отбелязва Асошиейтед прес.



Тя е възпитаник на най-престижния юридически факултет в Русия и стои зад едни от най-забележителните антикорупционни разследвания, провеждани от лидера на руската опозиция Алексей Навални. Собол разкри връзките между руското правителство и олигарха от Санкт Петербург Евгений Пригожин, години преди американският специален прокурор Робърт Мълър да повдигне обвинения срещу него заради това, че предполагаемо е финансирал интернет троловете, намесили се в американските президентски избори през 2016 г . Тя поведе кампания тази година срещу компаниите за кетъринг на Пригожин, свързани с бума на дезинтерия в московските училища. Пригожин отрече да е виновен по обвиненията за фермата за тролове, а компаниите му отричат да са отговорни за бума на дезинтерия.

Любов Собол също така е един от основателите на изключително популярния канал на Навални в Ютюб, който сега се хвали с аудитория, съперничеща си с тази на контролираните от Кремъл телевизии. Леонид Волков, топ стратегът на Навални, който познава Собол от близо десетилетие, я описва като непоколебима, "силна и забележителна лидерка", която "винаги отстоява позицията си".



Собол е един от първите последователи на Навални и е работила с него по различни политически и антикорупционни проекти от 2011 г. насам. В публикация в блога си от петък от затвора, където излежава присъда за организиране на неразрешена демонстрация, Навални каза, че е "щастлив заради това, че се е родил нов и завършен политически лидер".



Тя отхвърля предложенията за индивидуална кариера и казва, че е фокусирана повече върху общите цели на протестното движение, а не върху личните си амбиции. "Това, което е важно за мен, е да реализирам идеите, за които дойдох да се боря тук", каза тя от офиса на Навални в Москва. "Искам да живея в страна, където се спазват правата и свободите и където съдилищата и медиите са независими".



При скорошните демонстрации Собол изглежда засенчи останалите опозиционни фигури, като обяви гладна стачка, участва в седяща стачка пред сградата на руската избирателна комисия и влезе в разгорещен дебат с ръководителя на комисията.

Собол, която е майка на пет деца, привлече и негативни критики. Контролираните от Пригожин медии я описват като лош родител. Един служител на изборната администрация я сравни с дървеница.



Активистката прогнозира, че е възможна дори още по-сурова реакция на Кремъл, която може да включва спиране на достъпа до социалните мрежи, които помагат за организирането на протестните прояви. Тя не изключва повече насилие на досега мирните демонстрации, тъй като все по-безкомпромисните действия на полицията разколебават доверието към властта. "Невъзможно е да се предвиди какво ще стане в Русия. Обществото е изтощено. Може да избухне", казва тя.

