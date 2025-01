Летището във Франкфурт предупреди за възможна отмяна на полети в неделя

П ътуващите през летището на Франкфурт трябва да се подготвят за възможни закъснения и отмяна на полети утре заради очаквани валежи от сняг и леден дъжд, предупреди днес компанията оператор "Фрапорт" (Fraport), цитирана от ДПА.

Особено силно засегнати може да бъдат сутрешните полети.

(1/2) Due to forecasted winter weather conditions for Sunday, Jan 5, flight disruptions and cancellations will occur at Frankfurt Airport especially in the morning hours. Please check the status of your flight before traveling to the airport and allow extra time for your journey. pic.twitter.com/eNn51pAWXt