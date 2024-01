Лавров пристигна в Ню Йорк за участие в заседания на Съвета за сигурност на ООН

Р уският министър на външните работи Сергей Лавров пристигна в Ню Йорк, където ще участва в заседания на Съвета за сигурност на ООН, посветени на Близкия изток и Украйна, предаде ТАСС.

🛬 Russia's Foreign Minister Sergey Lavrov arrives in New York City to participate in UN Security Council meetings 🇺🇳 pic.twitter.com/Fy8Jei9FmY