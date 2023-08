Към 140 души са евакуирани заради горски пожар в Каталуния

Г олям горски пожар наложи евакуацията на близо 140 души в североизточната испанска област Каталуния, съобщиха днес властите, цитирани от ДПА.

По данни на регионалната пожарна служба и службата за гражданска защита рано тази сутрин е бил евакуиран къмпинг в района на Гарбет, недалеч от град Портбоу и френската граница.

Forest fire at Cala Rovellada in Colera of Spain 🇪🇦



